通信業界を中心に活躍するライター4人と編集長の関口による「スマホ会議（仮）」。今回は通信キャリア各社の決算について話し合っていきます。 KDDIは決算会見が開催できない事態へ 佐藤 キャリア4社が決算会見を開催しました。今回はいろいろと話すことがありそうですね。 佐藤 石川氏 これまで順調だったキャリアも含め、みんなズッコケたというか、バタバタと転がっているような状況だった