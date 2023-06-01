さまざまな場所で利用でき、すぐに決済できるキャッシュレス決済サービス。 本稿では、KDDIの「au PAY」でお得に決済できるキャンペーン情報をピックアップしてご紹介する。 カラオケ館でau PAYで最大10％割引クーポンを配布 31日までの期間中、カラオケ館で1回1000円以上をau PAYで決済する際に、最大10％割引となるクーポンが配布される。1回あたりの割引上限は500円。 「はるやま