【30MS 春日未来 (20th Anniv. YOU AND アイ！)】 発売元：BANDAI SPIRITS 発売日：2026年3月14日 価格：5,060円 ジャンル：プラモデル サイズ：全高約150mm BANDAI SPIRITSは、コラボキット「30MS 春日未来 (20th Anniv. YOU AND アイ！)」を3月14日に発売する。 同社のオリジナルガールズプラモデル「30 MINUTES SISTERS」