【一番くじ ゴジラ MACHINE CHRONICLE】 3月13日 順次発売 価格：1回990円 BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ ゴジラ MACHINE CHRONICLE」を3月13日より順次発売する。価格は1回990円。 本商品は、「ゴジラ」シリーズをモチーフにした一番くじ。A賞は「メカゴジラ（1993） SOFVICS」で、平成ゴジラシリーズに登場したメカゴジ