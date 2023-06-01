【Amazon：ハクバ カメラ用品】 セール期間：3月13日～3月26日23時59分 HAKUBA 82mm レンズ保護フィルター ULTIMA WR 透過率99.5% Amazonにてハクバのカメラ用品が特別価格で販売されている。期間は3月26日23時59分まで。 対象商品には、雨や埃、キズや汚れなどからレンズを保護するフィルター各種と、湿気や埃から守りながらカメラ用品を収納できるドライボックス