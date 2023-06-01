シンガー・ソングライターの関取花（35）が結婚したことを13日、自身のSNSで発表した。関取は「ご報告です」として、この日に「ご報告」というタイトルの楽曲を配信リリースしたことを伝えるとともに「タイトルの通りですが、結婚しました！」と発表した。また「歌も人生も、変わらず全力で。ギター担いでどこまでも！これからもどうぞよろしくお願いします」とつづり、文書の画像も投稿した。直筆の文書には「私事で大変