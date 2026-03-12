ＮＹ時間に入って為替市場は再びドル高が強まっており、ドル円は１５９円台を回復。イランの新最高指導者に選出されたモジタバ師の初の声明が伝わり、ホルムズ海峡の閉鎖継続を主張した。これを受けて原油も再び上昇しており、一時９６ドル台を回復するなど本日の高値圏に再上昇していることから、リスク回避のドル高が強まっている格好。 目先は１月のいわゆるレートチェックが行われた１５９．４５円付近が意識され