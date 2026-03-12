ＷＢＣ２連覇を狙う侍ジャパン日本代表は１２日、準々決勝ベネズエラ戦（現地時間１４日）が行われるローンデポ・パークで調整を行い、大谷翔平選手がライブＢＰに登板。圧巻の投球をみせた。先頭の森下（阪神）に４球目にストレートで見逃し三振を奪うと、森下は思わず天を仰いだ。２人目の小園（広島）にはボールが先行したが、最後は６球目のカーブで二ゴロに仕留め、３人目の中村（ヤクルト）は２球目のツーシームで投ゴロ