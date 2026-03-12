ロックバンド「ＬＵＮＡＳＥＡ」が１２日、東京・有明アリーナで行われた単独公演で１万２０００人を動員。大腸がんと脳腫瘍を患いながらこの日のステージで復帰を目指していたドラマーの真矢さん（享年５６）を感じさせる演出の数々にファンは涙した。真矢さんが今年２月１７日に亡くなってから初めてのライブ。ステージには、真矢さんが叩く予定だったＹＡＭＡＨＡ製のドラムセットが置かれ、オープニングは、真矢さんのラ