昨年３月末でＮＨＫを退局し、フリーに転身した中川安奈アナウンサーが１２日付で自身のＳＮＳを更新。最新ショットを公開した。「友人との社会人１０年目おつかれさま会♡こういうときのシャンパンは格別ですね」と投稿。白のアウターに、グレーのタイトなノースリーブニットを合わせたスタイルで、グラスを片手に、ポーズをとる様子などを複数枚披露した。この投稿にファンからは「酔っ払ったとこ見てみたい〜」「一