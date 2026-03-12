第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドが終了し、ここからは一発勝負の決勝トーナメントが始まる。プールCを首位通過した日本は準々決勝にてプールD2位のベネズエラと対戦する。試合は日本時間15日朝10時にプレイボール予定だ。2連覇を目指す侍ジャパンにとって、次の相手はこれまで以上に難敵となるだろう。米メディア『The Atletick』のジョニー・フロレス記者は、ここまで4試合を順調に勝ち抜いた日本に