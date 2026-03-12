メキシコとの激闘を制していた米代表。しかし、その後の態度が波紋を広げている(C)Getty Images指揮官の“うっかり発言”による余波は広まり続けている。物議を醸しているのは、目下開催中のワールド・ベースボール・クラシック(WBC）の米国代表を率いるマーク・デローサ監督の発言だ。現地時間3月10日に行われたイタリア代表戦前に出演したMLB公式ネット局『MLB Network』の番組内で「面白いことに、準々決勝進出が決まってい