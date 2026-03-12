１２日放送のテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜・後９時５４分）では、スポーツコーナーで、開催中のＷＢＣの侍ジャパン予備登録メンバーにも入っている今井達也（アストロズ）がオープン戦３度目の登板で渡米後自己最速の９８・５マイル（約１５８・４キロ）を記録したことを報じた。マーリンズとのオープン戦で３回ノーヒット４奪三振の完璧な投球を見せた今井の映像を見届けたキャスターの大越健介氏は「いや〜、