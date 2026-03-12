ＷＢＣ準々決勝、侍ジャパンの相手はベネズエラに決まった。ベネズエラには２３年、４１本塁打＆７３盗塁でＭＶＰに輝いたアクーニャ（ブレーブス）、２２年から３年連続となる首位打者を獲得したアラエス（ジャイアンツ）ら好打者がずらりとそろっている。エンゼルス・菊池雄星投手（３４）は、１４日（日本時間１５日）の準々決勝で戦うベネズエラ打線を熟知している。今季でメジャー８年目とあって、全打者との対戦を経験。