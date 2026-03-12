侍ジャパンの鈴木誠也外野手（３１）が１２日、ドミニカ共和国の現地メディアから突撃取材を受けた。今季でメジャー５年目。なじみのあるメジャー選手がズラリと並ぶ強豪の中で好きな選手を問われると、「みんな、全員」とした上で「アイ・ラブ・ソト」とウィンク。相手主将の名を挙げた理由には「ムーチョ（すごい）パワー！」とドヤ顔を見せ、笑いを誘った。この日は時差ボケ調整のために同州内で行われたチームの自由練習に