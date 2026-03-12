１２日、主席団（議長団）席に座る習近平、李強（り・きょう）、王滬寧（おう・こねい）、蔡奇（さい・き）、丁薛祥（てい・せつしょう）、李希（り・き）、韓正（かん・せい）各氏ら。（北京＝新華社記者／謝環馳）【新華社北京3月12日】中国の第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議は12日、各議事日程を終え閉幕した。北京の人民大会堂で行われた閉幕会議には、習近平（しゅう・きんぺい）氏ら共産党と国家の指導者が出席