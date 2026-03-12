イギリス海事当局は、アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃が始まって以来、ペルシャ湾とホルムズ海峡周辺での船舶への攻撃が16件にのぼったと明らかにしました。イギリス海事当局は、先月28日から今月12日朝までの間に、ペルシャ湾とホルムズ海峡の周辺で報告された船舶への攻撃が16件にのぼったと明らかにしました。11日から12日にかけて、ペルシャ湾のUAE＝アラブ首長国連邦沖でコンテナ船が「正体不明の飛翔体」に衝突さ