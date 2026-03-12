LILLIAN CARAT（リリアン カラット）から、春の新作スタイルを提案するカタログ「GRACEFULLY in TRANSITION」が公開されました。モデルには、透明感あふれる魅力で人気の鈴木ゆうかさんを起用。空に舞う花びらや柔らかな空気感をイメージしたビジュアルとともに、春の始まりを感じさせるフェミニンなコーディネートが登場します。昨日より少し自由な自分へ。新しい季節に寄り添う春ファッションをチェックしてみ