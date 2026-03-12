「子育てが早く終わっていいな」。通園バスに置き去りにされた園児が死亡した事件をめぐり、ネット上に両親を侮辱する内容を投稿したとして、会社員の男性が書類送検されました。きょう、侮辱の疑いで静岡地検に書類送検されたのは、千葉県柏市に住む会社員の男性（54）。動画投稿サイトのコメント欄で、通園バスに置き去りにされ、死亡した園児の両親を侮辱した疑いがもたれています。2022年、静岡県牧之原市の認定こども園「川崎