体調不良により、高市総理が公務を切り上げました。きょう、予定通り衆議院予算委員会に出席していた高市総理。しかし、その後に予定されていた中東諸国の駐日大使らとの会合を急きょ、欠席しました。政府関係者によりますと、高市総理は風邪の疑いがあり、医務官の治療を受けたうえで、休息を取ることにしたということです。総理が欠席した公務は、木原官房長官が対応しました。