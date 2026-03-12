元国連アフガニスタン支援ミッション政務官の青木健太氏と東大先端科学技術研究センターの小泉悠准教授が１２日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、ロシアが米国とイスラエルによるイラン攻撃をどう受け止めているかについて議論した。青木氏は、ロシアの役割について、「緊張緩和や停戦につながる橋渡しをイランから期待されている」と指摘。小泉氏は、原油価格の高騰でロシアが欧州各国に自国産の石油を供給する代わり