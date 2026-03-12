第14期全国人民代表大会第4回会議の3回目の「部長通路インタビュー」が3月12日に人民大会堂で行われ、生態環境部の黄潤秋部長が記者の取材に応じました。黄潤秋部長は「昨年の全国のPM2．5の平均濃度は1立方メートル当たり28マイクログラムまで低下し、優良日数の比率が89．3％に達して、観測開始以来の最高水準を記録した」と報告しました。さらに、「第14次五カ年計画」（2021-2025年）期間中、全国のPM2．5濃度は累計で20％低下