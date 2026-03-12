イランの最高指導者に選出されたモジタバ・ハメネイ師は12日、国営放送を通じて初めて国民に向けてメッセージを出しました。「殉教した人々の血に対する復讐を決して放棄しない」と述べ、戦闘継続を訴えています。イラン国営放送は日本時間の12日午後10時半ごろ、新たに最高指導者に選出されたモジタバ・ハメネイ師のメッセージを読み上げました。父・ハメネイ師の後継者として選出されて以降、モジタバ・ハメネイ師の言葉が公表さ