元ＳＫＥ４８で、４歳長女と１歳長男のママである石田安奈（２９）が第３子を妊娠したことをＳＮＳで動画とともに報告。「おめでとう」「何これ」「かわいい♥」「かなり笑いました」など多くのメッセージが寄せられている。石田は１７年にＳＫＥを卒業。２１年に５つの会社を経営する２２歳上（※当時）の男性と結婚した。夫は先頃、５２歳の誕生日を迎えた。３月３日付のＳＮＳで「この度、３人目を妊娠しました！」