ＷＢＣ準々決勝、侍ジャパンの相手はベネズエラに決まった。先発はドジャース・山本由伸投手（２７）。ベネズエラには２３年、４１本塁打＆７３盗塁でＭＶＰに輝いたアクーニャ（ブレーブス）、２２年から３年連続となる首位打者を獲得したアラエス（ジャイアンツ）ら好打者がずらり。ただ右腕は昨季、アラエスを６打数無安打に封じた。先発が予想される６選手のうち、安打を許したのは１人だけ。エースとしての重責を果たし、日