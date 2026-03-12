◆オープン戦ソフトバンク０―１巨人（１２日、みずほペイペイドーム）ソフトバンク・小久保裕紀監督が上沢直之投手の状態に太鼓判を押した。２７日の日本ハム戦（みずほペイペイ）で開幕投手を務める上沢がこの日先発のマウンドに上がった。２回には先制を許したが、球威ある直球にフォーク、カーブなど変化球もさえて６回２／３を１失点。球数も９０球を投じ、上々の仕上がりを見せた。これには小久保監督も「打ち取るとい