【北京＝遠藤信葉、照沼亮介】北京で開かれていた中国の全国人民代表大会（全人代＝国会）は１２日、２０２６〜３０年の経済・社会政策の指針となる「第１５次５か年計画」を採択し、閉幕した。習近平（シージンピン）政権は、米国との競争に打ち勝つことを目的に、計画に基づく科学技術の「自立自強」を加速させる構えだ。新５か年計画は、出席した２７６２人のうち反対・棄権が３人だけで、９９・９％の圧倒的賛成多数で採択