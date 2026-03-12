北海道コンサドーレ札幌は12日、MFスパチョークがアジア杯予選を戦うタイ代表メンバーに選出されたと発表した。タイ代表は今月31日、アジア杯予選最終節で勝ち点で並ぶトルクメニスタンと対戦。直接対決では敗れているため、勝たなければ3大会連続のアジア杯出場が途絶えるという大一番となる。なお、タイ代表は札幌や川崎Fで活躍したMFチャナティップの他、元横浜FM・神戸DFティーラトンも選出されている。