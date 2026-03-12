ボートレース若松のＧIII「シャボン玉石けん杯」は１２日、予選３日目が行われた。野口勝弘（３９＝愛知）は８Ｒは３コースから２着を奪取。３８号機は「足は２日目と変わらず普通でバランスが取れている。グリップ感はあまりなかった」と中堅域だが、今節は新ペラからスタートして「自分なりに何とかなっている…と思いたい」と一定の手応えは得ている。前走とこなめで今年初優出（３着）。上位着を並べたことで２０２６年