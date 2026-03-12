ボートレース蒲郡の「蒲郡商工会議所会頭杯争奪ガマゴリうどんグランプリ」が１２日に開幕した。清水沙樹（３９＝東京）は初日３Ｒ、２コースから道中２番手争いを制して２着を確保した。後半１０Ｒは５コースからまくり差しを狙って４着。タッグを組む３７号機は「前検からそのまま行ってそんなに悪くない」と手応えはまずまずだ。前節の鳴門ＰＧ?スピードクイーンメモリアルのＦでスタートは慎重にならざるを得ないもの