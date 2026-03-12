第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）は１１日（日本時間１２日）、１次ラウンド（Ｒ）の全日程を終え、８強が出そろった。この日米マイアミ入りした侍ジャパンの１４日（同１５日）の準々決勝の相手はベネズエラに決定。ＷＢＣで日本と初対戦となる相手の先発はＲ・スアレス投手（３０）＝Ｒソックス＝と発表された。昨季１２勝の左腕に、ドジャース・大谷翔平投手（３１）は昨季のポストシーズンで３打数無安打