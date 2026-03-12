◆オープン戦ソフトバンク０―１巨人（１２日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクのドラフト２位右腕、稲川竜汰投手（九州共立大）が９回に登板。４試合連続となる無失点に抑えた。巨人打線は中山から始まり、この日適時打を放っていたダルベック、丸と続いたが「（マウンドに上がる緊張感も）だんだん慣れてはきました」と堂々としたマウンドさばきを披露。中山から二ゴロ、遊飛、二ゴロとわずか６球で３者凡退に抑えた。