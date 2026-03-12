◆プロボクシング▽日本ミドル級（７２・５キロ以下）王座決定戦１０回戦〇同級１位・竹迫司登（判定）同級２位・酒井幹生●（３月１２日、東京・後楽園ホール）日本ミドル級王座決定戦で、元日本・東洋太平洋同級王者の同級１位・竹迫司登（かずと、３４）＝ワールドスポーツ＝が同級３位の酒井幹生（３２）＝角海老宝石＝を３―０の判定で下した。竹迫は２１年５月に日本同級王座の４度目の防衛に成功した後、同年１２月に