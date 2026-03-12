【ニューヨーク共同】12日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は続落し、前日終値からの下げ幅は一時600ドルを超えた。午前10時現在は前日比612.80ドル安の4万6804.47ドルを付けた。中東情勢の悪化を受け、原油価格の上昇が長期化することへの警戒感が拡大。売り注文が膨らんだ。