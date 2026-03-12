言葉の「響き」に意識を向けて、頭のリフレッシュを図ってみませんか？今回は、美しい旋律を奏でる芸術から、百獣の王と呼ばれる動物まで、多彩な言葉をセレクトしました。4つの空欄すべてを正しく埋める2文字は何でしょうか？問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。□□がく□□ど□□がえしらい□□ヒント：サバンナに生息し、立派なたてがみを持つ「百獣の王」といえば？答え