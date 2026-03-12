アメリカのトランプ大統領は「原油価格が上昇すれば、我々は大きな利益を得ることになる」などとSNSに投稿し、原油価格よりもイラン核武装阻止の方が重要だという認識を示しました。トランプ大統領は12日、自らのSNSに「アメリカは世界最大の産油国だ。原油価格が上昇すれば、我々は大きな利益を得ることになる」と投稿しました。そのうえで、「しかし、大統領である私にとってより大きな関心と重要性を持つのは、邪悪な帝国イラン