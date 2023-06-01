スマートフォン決済「PayPay（ペイペイ）」のアイコン【ニューヨーク共同】スマートフォン決済大手PayPay（ペイペイ）は12日、米国の新興企業向け市場ナスダックに上場した。1株当たり16ドル（約2500円）で売り出し、時価総額は約1兆7千億円となる見込み。日本企業による米国上場では過去最大規模になる可能性がある。当初示した条件の1株当たり17〜20ドルは下回った。上場に伴いペイペイは約3100万株を売却し、調達した資金は