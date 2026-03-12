２万２０００人以上の犠牲者を出した東日本大震災の発生から、１１日で１５年を迎えた。甚大な被害を受けた宮城県気仙沼市で「気仙沼フェニックスバッティングセンター」を経営する千葉清英さんは、震災で妻ら家族７人を失った。そんな千葉さんが２月２５日に新著「夜明けのバッティングセンター」を出版。１２日にはデイリースポーツの取材に応じ、家族で唯一生き残った息子の瑛太さんとともに必死に生き抜いてきた１５年を振り