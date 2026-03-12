小学生らと?デスターシャ?ポーズを決める横浜ＤｅＮＡ・佐野、東、竹田祐、山本、石田裕ら＝横浜（花輪久写す）横浜ＤｅＮＡは１２日、横浜スタジアムのオープン戦に県内の小学校６２校の５、６年生の約５千５００人を招待した。児童たちは、球団誕生から１５年目を記念して球団が贈ったベースボールキャップをかぶり来場。白熱したプレーに笑顔を見せたり、元気いっぱいに声援を送ったりした。試合終了後には、参加児童の