守田俊介（５０＝滋賀）が１２日、大阪市の東京スポーツ新聞社関西支社を訪問。ボートレース蒲郡で２４日から２９日まで開催される「ＳＧ第６１回ボートレースクラシック」に向けて意気込みを語った。当地２０１８年ＳＧダービーで優勝している守田は「今年はスランプ。でも、蒲郡との相性も、クラシックとの相性もいいからね」と余裕をみせる。レース前の勝負メシについて聞かれると「勝負メシはないけど、寿司は毎日ぐらい食