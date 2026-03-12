ボートレース福岡の「福岡県知事杯争奪福岡都市圏開設３６周年記念競走」は１２日、予選２日目が行われた。森口和紀（２５＝福岡）は近況の走りっぷりの良さが目を引いている。今節も１Ｍの迷いのない全速戦で２日目まで２、１、３着と好走。ただ、３日目は攻め切れず６、５着とポイントを伸ばせず。１７位タイから予選最終日の勝負駆けに挑む。仕上がりは「回り足に寄り過ぎて下がっていたので後半は伸びを意識した調整。