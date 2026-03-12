侍ジャパンのドジャース・大谷翔平投手（３１）が１２日、準々決勝以降を行う米マイアミのローンデポパークでライブＢＰ（実戦形式の練習）で登板した。侍ジャパンは、第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で準々決勝に進出。この日は同球場でで全体練習を行った。東京ドームで行われた１次ラウンドでは台湾、韓国、オーストラリア、チェコに勝って無傷４連勝でＣ組を１位通過した侍ジャパン。１４日（同１５