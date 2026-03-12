福岡県警宗像署は12日、福津市の女性宅固定電話に同日午前10時ごろ、警察官を名乗る男から非通知で「あなたが東京で携帯電話を契約している」などと言われる不審電話事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。