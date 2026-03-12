忙しい日のごはん作り、少しでもラクしたいですよね。クックパッドで「#わが家のスピードごはん」レシピを募集したところ、アイデア満載のレシピが集まりました。今回はその中から編集部が選んだ5品をご紹介します。 ▼包丁も火も使わず、器ひとつで完成 調味料を器に混ぜ、豆腐をお箸で割り入れ、卵を加えてレンジで加熱するだけ。包丁・まな板・コンロをすべて使わずに完成します。お箸で豆腐を割ることで、切るよりも味が染み