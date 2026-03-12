子どもが生まれて1年後、夫の仕事が急激に忙しくなり、平日も休日もほぼワンオペ育児になってしまった妻。実家も遠く、近くに親しい友達もいなかったので、ずっと息子と2人きり。知らないうちにだんだんと追い込まれていくのです…。＞＞【まんが】社畜夫と暮らしてる意味ありますか？