（台北中央社）12日午後8時14分ごろ、東部・花蓮県近海を震源とする地震があった。中央気象署（気象庁）によれば、震源の深さは15.1キロ、地震の規模を示すマグニチュード（M）は5.7と推定される。各地の最大震度は次の通り。震度4＝中部・南投県、東部・花蓮県▽震度3＝中部・台中市、彰化県、雲林県、南部・嘉義県、北東部・宜蘭県、東部・台東県▽震度2＝北部・台北市、新北市、桃園市、新竹県、新竹市、中部・苗栗県、南部・高