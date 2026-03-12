【コルティナダンペッツォ（イタリア）＝読売取材団】第１４回冬季パラリンピックのミラノ・コルティナ大会は第７日の１２日、アルペンスキー女子大回転が行われ、座位で村岡桃佳（トヨタ自動車）が銀メダルを獲得した。３連覇は逃したが、今大会２個目のメダル。冬季パラリンピック通算１１個目で、日本勢単独最多となった。立位の本堂杏実（コーセー）は１０位だった。女子立位の本堂は１０位で入賞を逃した。苦手の左ターン