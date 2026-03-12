横浜スタジアムの試合前練習が映し出されたライブビューイングアリーナ「ＴＨＥＬＩＶＥ」の大型ビジョン＝１２日、横浜市中区（木田亜紀彦写す）横浜ＤｅＮＡは１２日、ＪＲ関内駅前に１９日にオープンする街区「ＢＡＳＥＧＡＴＥ（ベースゲート）横浜関内」内に設けられた日本最大級の常設型ライブビューイングアリーナ「ＴＨＥＬＩＶＥ」を報道陣に公開した。来場者が大型ビジョンで試合を観戦し、横浜発祥の飲食店の料