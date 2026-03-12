新日本プロレス１２日高松大会の「ＮＥＷＪＡＰＡＮＣＵＰ（ＮＪＣ）」２回戦で、ＳＴＲＯＮＧ無差別級王者ボルチン・オレッグ（３３）がＨＥＮＡＲＥ（３３）を下し準々決勝（１５日、山梨）に進出した。パワーファイター同士の公式戦は、試合開始のゴングと同時に激しいショルダータックルの応酬が繰り広げられた。一進一退の攻防からヘッドバット、ラリアート、延髄蹴りとＨＥＮＡＲＥの強烈な打撃を浴びたボルチンだっ