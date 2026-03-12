ボートレース芦屋の「西スポ杯争奪芦屋カップ」が１２日に開幕した。妻鳥晋也（３４＝香川）は初日７Ｒ、大外から１Ｍは最内差しを選択。ＢＳでは３艇が並ぶ接戦となったが２Ｍを先に回って後続を突き放し２着を確保。６号艇での２着は?バーディースタート?と言える。レース後は「足自体は悪くない」と中堅は確保。ただ「乗りづらいし操縦性が良くない。足は崩したくないので少しずつ反応を見ながら合わせていく」と慎重な姿